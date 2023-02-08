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"Си Цзиньпин наблюдает". Республиканец критикует Байдена за "опасения расстроить Путина"

Цей матеріал також доступний українською
08.02.2023, 10:14
Джим Риш (Фото: EPA)

Сенатор от Республиканской партии США Джим Риш раскритиковал администрацию президента Джо Байдена за промедление в военной помощи Украине. Заявление политика опубликовано на сайте сенатского комитета по международным отношениям.

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По его словам, накануне большой войны РФ против Украины неудачи США при выводе войск из Афганистана стали "зеленым светом" для диктатора Владимира Путина.

Он отметил, что накануне 24 февраля администрация Байдена постоянно откладывала военную помощь Украине, "опасаясь расстроить" Путина.

"Этот шаблон должен прекратиться. Чем раньше мы дадим Украине оборудование, необходимое ей для победы над Россией, тем быстрее закончится война и тем дешевле оно будет", — заявил Риш.

Политик подчеркнул, что теперь США сталкиваются с похожей ситуацией на Тайване, глава КНР Си Цзиньпин наблюдает за реакцией американцев на полномасштабную российскую агрессию против Украины, а слабость Вашингтона провокационна. 

Читайте также: Байден: Война и Путин — это испытание для мира и США. Америка едина в вопросе Украины 

Дмитро Гриниченко
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Республиканская партия США Китай война владимир путин сенат сша си цзиньпин военная помощь джо байден Джим Риш
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