Си Цзиньпин не выражает желания говорить не только с Зеленским, но и с Байденом – Reuters
Китайский лидер Си Цзиньпин не проявляет интереса к телефонному разговору с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Байден заявил в феврале, после того как американский истребитель сбил китайский воздушный шар-шпион, что он планирует поговорить с Си об этом эпизоде и прояснить ситуацию между США и Китаем.
Но, несмотря на усилия американских дипломатов, источники сообщили Reuters, что китайцы не проявили особого интереса к такому звонку, который стал бы первым известным взаимодействием лидеров США и Китая после встречи G20 на Бали в ноябре 2022 года.
Отмечается, что госсекретарь США Энтони Блинкен встречался с главой МИД Китая Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале, после инцидента с воздушным шаром, но это не сняло напряженности.
Источник Reuters назвал тот разговор самым антагонистическим взаимодействием между США и Китаем с начала работы администрации Байдена.
Этот источник сказал, что Китай отказался координировать встречу, заставив главного дипломата Госдепартамента по Восточной Азии Дэниела Критенбринка лично найти Ван И в конференц-центре, чтобы спросить, произойдет ли его встреча с Байденом.
Сейчас в Китае находится заместитель помощника госсекретаря США по делам Китая, Тайваня и Монголии Рик Уотерс, и человек, знакомый с его планами, сказал, что он, вероятно, попытается заложить основу для визита Блинкена.
Как отмечается, еще больше усложняет ситуацию остановка в США на следующей неделе и в начале апреля президента Тайваня Цай Инвэнь, которая, согласно источникам, знакомыми с планами, может встретиться со спикером Палаты представителей республиканцем Кевином Маккарти.
- 21 марта президент Владимир Зеленский сказал, что договоренностей о разговоре или встрече лидеров Китая и Украины еще нет, Киев пока не получил от КНР никакой конкретики на этот счет.
- Си Цзиньпин находился с трехдневным визитом в Москве: 20 марта 2023-го он провел переговоры с Путиным тет-а-тет, 21-го – с расширенными делегациями.
- Блинкен назвал союз Китая и России "браком по расчету".
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