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Зеленский о разговоре с Си Цзиньпином: Какие-то сигналы были, но конкретики пока нет

Цей матеріал також доступний українською
21.03.2023, 23:46
Зеленский о разговоре с Си Цзиньпином: Какие-то сигналы были, но конкретики пока нет - Фото
Володимир Зеленський (Фото - пресслужба президента)

Договоренностей о разговоре или встрече лидеров Китая и Украины пока нет, и Киев пока не получил от КНР никакой конкретики на этот счет. Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве с премьером Японии Фумио Кисидой.

Зеленского спросили, есть ли договоренность о видеоконференции или телефонной связи с китайским лидером Си Цзиньпином, если тот не собирается посещать Украину.

"Какие-то сигналы мы получали, но никакого подтверждения не было. Конкретики пока нет", – сказал президент.

Комментируя украинско-китайские отношения, Зеленский подчеркнул, что Киев пригласил Пекин принять участие в "формуле мира", а также пригласил к диалогу и ждет ответа.

  • 13 марта издание WSJ сообщило, что Си Цзиньпин якобы планирует поговорить с Зеленским впервые после начала полномасштабной войны России против Украины.
  • Советник Байдена сказал, что Штаты призывали Пекин к этому разговору – как публично, так и в приватных беседах.
  • 20 марта Си Цзиньпин прибыл с двухдневным визитом в Москву. США выразили обеспокоенность тем, что Си будет повторять призывы к прекращению огня, что принесет пользу только России, потому что в таком случае российские войска останутся на украинской территории.
Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский Китай си цзиньпин
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