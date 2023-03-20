Белый дом скептически относится к встрече Си и Путина – Кирби

Белый дом по-прежнему скептически относится к встрече лидера Китая Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина. Об этом сказал координатор по связям с общественностью Совета нацбезопасности Джон Кирби.

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Кирби заявил, что США по-прежнему обеспокоены тем, что Си будет повторять призывы к прекращению огня в Украине, что принесет пользу только России, потому что в этом случае российские войска останутся на украинской территории.

По его словам, в Белом доме видят слишком мало свидетельств того, что переговоры Си и Путина могли бы привести к положительным результатам для Украины.

Кирби сказал, что США рассматривают Россию как "младшего партнера Китая".

Сегодня, 20 марта, глава КНР прибыл в Москву на встречу с Путиным.

Украина ожидает, что Си убедит Путина остановить войну.

Правительство Британии считает, что китайский лидер должен использовать свой государственный визит в Москву, чтобы надавить Путина, дабы тот прекратил бомбардировать украинские города.

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Наталія Медведєва

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