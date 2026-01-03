Сибига о захвате Мадуро: Украина последовательно защищает право жить без диктатуры
Украина последовательно защищает право народов жить свободно, без диктатуры, притеснений и нарушений прав человека. Режим Мадуро нарушил все эти принципы. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в своем сообщение в Х.
Глава МИД напомнил, что демократические страны и правозащитные организации отмечают "распространенные преступления, насилие, пытки, притеснения, нарушение всех основных свобод, фальсификации выборов и уничтожение демократии и верховенства права", осуществляемые режимом Мадуро.
"Украина, как и десятки других стран в разных частях мира, не признала легитимность Мадуро после сфальсифицированных выборов и насилия против протестующих. Народ Венесуэлы должен иметь возможность жить нормальной жизнью, иметь безопасность, процветание и человеческое достоинство. Мы будем и в дальнейшем поддерживать их право на такую нормальность, уважение и свободу", – подчеркнул министр.
По его словам, Украина выступает за дальнейшее развитие событий в соответствии с принципами международного права, предоставляя приоритет демократии, правам человека и интересам венесуэльцев.
- В ночь на 3 января в столице Венесуэлы, Каракасе, раздавались взрывы. Сообщалось о частичном обесточивании и пролетах авиации.
- Канал CBS News сообщил, что США нанесли авиационные удары по латиноамериканской стране.
- Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что диктатор Венесуэлы Николаса Мадуро схватили и вывезли из Венесуэлы.
Комментарии (0)