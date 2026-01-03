Сибіга про захоплення Мадуро: Україна послідовно захищає право жити без диктатури

Глава МЗС констатує, що режим Мадуро порушив усі принципи, які відстоює Україна, в усіх відношеннях

Андрій Сибіга (Фото: МЗС))

Україна послідовно захищає право народів жити вільно, без диктатури, утисків та порушень прав людини. Режим Мадуро порушив усі ці принципи. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у своєму дописі в Х.

Голова МЗС нагадав, що демократичні країни та правозахисні організації наголошують на "поширених злочинах, насильстві, тортурах, утисках, порушенні всіх основних свобод, фальсифікації виборів та знищенні демократії й верховенства права", що здійснюються режимом Мадуро.

"Україна, як і десятки інших країн у різних частинах світу, не визнала легітимність Мадуро після сфальсифікованих виборів та насильства проти протестувальників. Народ Венесуели повинен мати можливість жити нормальним життям, мати безпеку, процвітання та людську гідність. Ми будемо й надалі підтримувати їхнє право на таку нормальність, повагу та свободу", – підкреслив міністр.

За його словами, Україна виступає за подальший розвиток подій відповідно до принципів міжнародного права, надаючи пріоритет демократії, правам людини та інтересам венесуельців.