Сибіга про захоплення Мадуро: Україна послідовно захищає право жити без диктатури
Україна послідовно захищає право народів жити вільно, без диктатури, утисків та порушень прав людини. Режим Мадуро порушив усі ці принципи. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у своєму дописі в Х.
Голова МЗС нагадав, що демократичні країни та правозахисні організації наголошують на "поширених злочинах, насильстві, тортурах, утисках, порушенні всіх основних свобод, фальсифікації виборів та знищенні демократії й верховенства права", що здійснюються режимом Мадуро.
"Україна, як і десятки інших країн у різних частинах світу, не визнала легітимність Мадуро після сфальсифікованих виборів та насильства проти протестувальників. Народ Венесуели повинен мати можливість жити нормальним життям, мати безпеку, процвітання та людську гідність. Ми будемо й надалі підтримувати їхнє право на таку нормальність, повагу та свободу", – підкреслив міністр.
За його словами, Україна виступає за подальший розвиток подій відповідно до принципів міжнародного права, надаючи пріоритет демократії, правам людини та інтересам венесуельців.
- У ніч проти 3 січня у столиці Венесуели, Каракасі, лунали вибухи. Повідомлялося про часткове знеструмлення та прольоти авіації.
- Канал CBS News повідомив, що США завдали авіаційних ударів по латиноамериканській країні.
- Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро схопили та вивезли з Венесуели.
