Сибига ожидает от встречи в Париже обсуждения гарантий безопасности для Украины

Андрей Сибига (Фото: Sergey Dolzhenko/EPA)

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что ожидает от встречи "коалиции желающих" в Париже 26 марта обсуждения неотложных потребностей и гарантий безопасности для Украины. Об этом он сказал во время пресс-конференции со своим норвежским коллегой Эспеном Бартом Эйде в Киеве.

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"Я бы разделил эти ожидания на два блока. Потому что обычно во время этих встреч обсуждается блок "Насущные потребности Украины уже сейчас". Все то, что усиливает украинскую позицию. Все то, что усиливает украинскую армию. Все то, что усиливает наши оборонные способности. А второй блок – это будущая инфраструктура безопасности, будущий пакет гарантий безопасности. И это уже предметно обсуждается, в деталях", – заявил Сибига.

По его словам, каждая подобная встреча является продолжением прошлых дискуссий и выводит их этап на более высокий уровень.

"То есть они все очень предметные и с конкретными результатами. Не нужно забывать еще и о двустороннем измерении. Каждая такая многосторонняя встреча – это еще и возможность для главы государства, президента Украины, провести двусторонние встречи с нашими союзниками", – добавил министр.

Также Сибига поблагодарил страны-участницы "коалиции желающих", потому что каждая их встреча и мероприятие "приближает мир", "усиливает переговорные позиции" Украины и является конкретным вкладом в мирные усилия.