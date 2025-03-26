Сибіга очікує від зустрічі в Парижі обговорення потреб і безпекових гарантій для України

Андрій Сибіга (Фото: Sergey Dolzhenko/EPA)

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що очікує від зустрічі "коаліції охочих" в Парижі 26 березня обговорення нагальних потреб та безпекових гарантій для України. Про це він сказав під час пресконференції зі своїм норвезьким колегою Еспеном Бартом Ейде в Києві.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

"Я б розділив ці очікування на два блоки. Тому що зазвичай під час цих зустрічей обговорюється блок "Нагальні потреби України вже зараз". Все те, що посилює українську позицію. Все те, що посилює українську армію. Все те, що посилює наші оборонні спроможності. А другий блок – це майбутня інфраструктура безпеки, майбутній пакет безпекових гарантій. І це вже предметно обговорюється, в деталях", – заявив Сибіга.

За його словами, кожна така зустріч є продовженням попередніх дискусій та виводить їх етап на вищий рівень.

"Тобто вони всі дуже предметні та з конкретними результатами. Не потрібно забувати ще й про двосторонній вимір. Кожна така багатостороння зустріч – це ще й можливість для глави держави, президента України, провести двосторонні зустрічі з нашими союзниками", – додав міністр.

Також Сибіга подякував країнам-учасницям "коаліції охочих", бо кожна їх зустріч та захід "наближає мир", "посилює переговорні позиції" України і є конкретним внеском в мирні зусилля.