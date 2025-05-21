Сибига поблагодарил сенаторов США за резолюцию о возвращении депортированных детей
Министр иностранных дел Андрей Сибига поблагодарил сенаторов США за двухпартийный проект резолюции по осуждению депортации украинских детей Россией. Об этом он сообщил в соцсети.
"Я благодарен Чаку Грассли и Эмме Клобучар за внесение двухпартийного проекта резолюции Сената, осуждающего похищение, принудительное перемещение и содействие незаконной депортации украинских детей Россией", – отметил он.
По словам главы МИД, важно, чтобы в проекте были отмечены повышенные риски для детей (торговля людьми, эксплуатация, детский труд, сексуальное насилие, голод, травмы, лишение образования и даже смерть в результате вторжения России) и необходимость мирного и справедливого завершения полномасштабной войны.
Резолюция также требует, чтобы все дети, которых Россия незаконно вывезла из Украины, были возвращены домой до того, как будет достигнуто мирное соглашение.
"Спасибо, что стоите на стороне Украины и наших детей. Справедливость и ответственность должны победить", – подчеркнул Сибига.
- 28 марта Рубио возразил, что США продолжают расследовать похищение украинских детей Россией.
- 20 мая группа сенаторов от демократов и республиканцев представила резолюцию, четко определяющую, что мирное соглашение Украины с РФ не может быть подписано без возвращения всех депортированных детей.