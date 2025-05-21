Сибига поблагодарил сенаторов США за резолюцию о возвращении депортированных детей

Документ требует, что перед подписанием мирного соглашения Россия должна вернуть всех детей в Украину

Андрей Сибига (Фото: EPA/Virginia Mayo)

Министр иностранных дел Андрей Сибига поблагодарил сенаторов США за двухпартийный проект резолюции по осуждению депортации украинских детей Россией. Об этом он сообщил в соцсети.

"Я благодарен Чаку Грассли и Эмме Клобучар за внесение двухпартийного проекта резолюции Сената, осуждающего похищение, принудительное перемещение и содействие незаконной депортации украинских детей Россией", – отметил он.

По словам главы МИД, важно, чтобы в проекте были отмечены повышенные риски для детей (торговля людьми, эксплуатация, детский труд, сексуальное насилие, голод, травмы, лишение образования и даже смерть в результате вторжения России) и необходимость мирного и справедливого завершения полномасштабной войны.

Резолюция также требует, чтобы все дети, которых Россия незаконно вывезла из Украины, были возвращены домой до того, как будет достигнуто мирное соглашение.

"Спасибо, что стоите на стороне Украины и наших детей. Справедливость и ответственность должны победить", – подчеркнул Сибига.