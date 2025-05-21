Сибіга подякував сенаторам США за резолюцію щодо повернення депортованих дітей

Документ вимагає, щоб перед підписанням мирної угоди Росія повернула всіх дітей в Україну

Андрій Сибіга (Фото: EPA/Virginia Mayo)

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга подякував сенаторам США за двопартійний проєкт резолюції щодо засудження депортації українських дітей Росією. Про це він повідомив у соцмережі.

"Я вдячний Чаку Грасслі та Емі Клобучар за внесення двопартійного проєкту резолюції Сенату, що засуджує викрадення, примусове переміщення та сприяння незаконній депортації українських дітей Росією", – зазначив він.

За словами голови МЗС, важливо, щоб у проєкті було наголошено на підвищених ризиках для дітей (торгівля людьми, експлуатація, дитяча праця, сексуальне насильство, голод, травми, позбавлення освіти та навіть смерть внаслідок вторгнення Росії) і необхідності мирного та справедливого завершення повномасштабної війни.

Резолюція також вимагає, щоб усі діти, яких Росія незаконно вивезла з України, були повернуті додому до того, як буде досягнута мирна угода.

"Дякуємо, що стоїте на боці України та наших дітей. Справедливість і відповідальність повинні перемогти", – підкреслив Сибіга.