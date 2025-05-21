Сибіга подякував сенаторам США за резолюцію щодо повернення депортованих дітей
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга подякував сенаторам США за двопартійний проєкт резолюції щодо засудження депортації українських дітей Росією. Про це він повідомив у соцмережі.
"Я вдячний Чаку Грасслі та Емі Клобучар за внесення двопартійного проєкту резолюції Сенату, що засуджує викрадення, примусове переміщення та сприяння незаконній депортації українських дітей Росією", – зазначив він.
За словами голови МЗС, важливо, щоб у проєкті було наголошено на підвищених ризиках для дітей (торгівля людьми, експлуатація, дитяча праця, сексуальне насильство, голод, травми, позбавлення освіти та навіть смерть внаслідок вторгнення Росії) і необхідності мирного та справедливого завершення повномасштабної війни.
Резолюція також вимагає, щоб усі діти, яких Росія незаконно вивезла з України, були повернуті додому до того, як буде досягнута мирна угода.
"Дякуємо, що стоїте на боці України та наших дітей. Справедливість і відповідальність повинні перемогти", – підкреслив Сибіга.
- 28 березня Рубіо заперечив, що США продовжують розслідувати викрадення українських дітей Росією.
- 20 травня група сенаторів від демократів та республіканців представила резолюцію, яка чітко визначає, що мирна угода України з РФ не може бути підписана без повернення всіх депортованих дітей.