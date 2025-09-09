Сибига поговорил с топ-дипломатом Орбана

Киев готов работать над всеми двусторонними вопросами "в духе взаимного уважения", отметил руководитель МИД

Андрей Сибига и Петер Сийярто (Иллюстративное фото с 2024 года: Robert Hegedus / EPA)

Министр иностранных дел Андрей Сибига провел телефонные переговоры со своим венгерским коллегой Петером Сийярто, в том числе насчет европейской интеграции Украины.

"Во время нашего разговора я проинформировал Петера Сийярто об эскалации террора со стороны России и подтвердил приверженность Украины к мирным усилиям. Нам нужна консолидированная поддержка международного сообщества, чтобы усилить давление на Россию и продвинуть мирный процесс", – рассказал украинский чиновник.

Стороны обсудили предстоящий визит украинского вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тараса Качки в Будапешт, а также другие будущие контакты между двумя странами.

Сибига отметил, что Киев "с нетерпением" ждет консультаций относительно прав венгерского национального меньшинства, которые состоятся 10 сентября: "Украина готова работать над всеми двусторонними вопросами в духе взаимного уважения".

"Я подчеркнул необходимость скорейшего открытия переговорных кластеров в рамках переговоров о вступлении Украины в ЕС и обеспечения поддержки этого шага всеми государствами-членами ЕС", – отметил министр.

Также он приветствовал 10-летнее соглашение Будапешта с британской компанией Shell о поставках газа как "важный шаг к укреплению энергетической безопасности нашего региона и всей Европы".

"Безопасность Украины и Европы является неделимой, и ее укрепление является нашим общим интересом. Прагматическое и взаимовыгодное сотрудничество между нашими двумя странами является ключевым, и мы предлагаем венгерской стороне конструктивно работать над этим", – подытожил руководитель украинской дипломатии.