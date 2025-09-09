Сибіга поговорив із топдипломатом Орбана

Київ готовий працювати над усіма двосторонніми питаннями "у дусі взаємної поваги", зауважив керівник МЗС

Андрій Сибіга та Петер Сійярто (Ілюстративне фото з 2024 року: Robert Hegedus / EPA)

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів телефонні переговори зі своїм угорським колегою Петером Сійярто, зокрема стосовно європейської інтеграції України.

"Під час нашої розмови я поінформував Петера Сійярто про ескалацію терору з боку Росії та підтвердив прихильність України до мирних зусиль. Нам потрібна консолідована підтримка міжнародної спільноти, щоб посилити тиск на Росію та просунути мирний процес", – розповів український чиновник.

Сторони обговорили майбутній візит українського віцепрем'єр-міністра з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Тараса Качки до Будапешта, а також інші майбутні контакти між двома країнами.

Сибіга зазначив, що Київ "із нетерпінням" чекає на консультації стосовно прав угорської національної меншини, що відбудуться 10 вересня: "Україна готова працювати над усіма двосторонніми питаннями у дусі взаємної поваги".

"Я наголосив на необхідності якнайшвидшого відкриття переговорних кластерів у рамках переговорів про вступ України до ЄС та забезпечення підтримки цього кроку всіма державами-членами ЄС", – зауважив міністр.

Також він привітав 10-річну угоду Будапешта з британською компанією Shell про постачання газу як "важливий крок до зміцнення енергетичної безпеки нашого регіону та всієї Європи".

"Безпека України та Європи є неподільною, і її зміцнення є нашим спільним інтересом. Прагматична та взаємовигідна співпраця між нашими двома країнами є ключовою, і ми пропонуємо угорській стороні конструктивно працювати над цим", – підсумував керівник української дипломатії.