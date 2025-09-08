"Ми віримо в діалог". Сійярто анонсував зустріч із Сибігою в Будапешті
Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Цього тижня в Будапешті відбудеться зустріч міністра закордонних справ Андрія Сибіги з угорським колегою Петером Сійярто. Про це глава МЗС Угорщини повідомив у соціальній мережі X.

"Зустрінемося з Сибігою у Будапешті цього тижня, щоб обговорити угорсько-українські відносини. Ми віримо в діалог і завжди готові до переговорів", – написав Сійярто.

Він додав, що м'яч на боці України. За словами глави МЗС Угорщини, "справжній прогрес можливий лише за умови повного відновлення прав, відібраних в угорців на Закарпатті".

Українське МЗС наразі не коментувало можливий візит Сибіги до Угорщини.

угорщинаПетер СійяртоАндрій Сибіга