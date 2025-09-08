"Ми віримо в діалог". Сійярто анонсував зустріч із Сибігою в Будапешті

У дописі глава МЗС Угорщини згадав права угорців, які нібито були відібрані у них на Закарпатті

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Цього тижня в Будапешті відбудеться зустріч міністра закордонних справ Андрія Сибіги з угорським колегою Петером Сійярто. Про це глава МЗС Угорщини повідомив у соціальній мережі X.

"Зустрінемося з Сибігою у Будапешті цього тижня, щоб обговорити угорсько-українські відносини. Ми віримо в діалог і завжди готові до переговорів", – написав Сійярто.

Він додав, що м'яч на боці України. За словами глави МЗС Угорщини, "справжній прогрес можливий лише за умови повного відновлення прав, відібраних в угорців на Закарпатті".

Українське МЗС наразі не коментувало можливий візит Сибіги до Угорщини.

5 вересня Зеленський повідомив, що Трамп пообіцяв працювати над тим, щоб розблокувати початок перемовин про вступ України до ЄС. Наразі цей процес блокує лише Угорщина.

Також він сказав, що навіть Путін заявляє, що не проти вступу України до ЄС, на відміну від Угорщини. Сійярто відповів, що позиція Росії нібито не впливає на думку його країни.