"Мы верим в диалог". Сийярто анонсировал встречу с Сибигой в Будапеште

В публикации глава МИД Венгрии упомянул права венгров, которые якобы были отобраны у них на Закарпатье

Андрей Сибига (Фото: МИД)

На этой неделе в Будапеште состоится встреча министра иностранных дел Андрея Сибиги с венгерским коллегой Петером Сийярто. Об этом глава МИД Венгрии сообщил в социальной сети X.

"Встретимся с Сибигой в Будапеште на этой неделе, чтобы обсудить венгерско-украинские отношения. Мы верим в диалог и всегда готовы к переговорам", – написал Сийярто.

Он добавил, что мяч на стороне Украины. По словам главы МИД Венгрии, "настоящий прогресс возможен только при условии полного восстановления прав, отобранных у венгров на Закарпатье".

Украинский МИД пока не комментировал возможный визит Сибиги в Венгрию.

5 сентября Зеленский сообщил, что Трамп пообещал работать над тем, чтобы разблокировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. Сейчас этот процесс блокирует только Венгрия.

Также он сказал, что даже Путин заявляет, что не против вступления Украины в ЕС, в отличие от Венгрии. Сийярто ответил, что позиция России якобы не влияет на мнение его страны.