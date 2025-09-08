"Мы верим в диалог". Сийярто анонсировал встречу с Сибигой в Будапеште
Андрей Сибига (Фото: МИД)

На этой неделе в Будапеште состоится встреча министра иностранных дел Андрея Сибиги с венгерским коллегой Петером Сийярто. Об этом глава МИД Венгрии сообщил в социальной сети X.

"Встретимся с Сибигой в Будапеште на этой неделе, чтобы обсудить венгерско-украинские отношения. Мы верим в диалог и всегда готовы к переговорам", – написал Сийярто.

Он добавил, что мяч на стороне Украины. По словам главы МИД Венгрии, "настоящий прогресс возможен только при условии полного восстановления прав, отобранных у венгров на Закарпатье".

Украинский МИД пока не комментировал возможный визит Сибиги в Венгрию.

