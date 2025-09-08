"Мы верим в диалог". Сийярто анонсировал встречу с Сибигой в Будапеште
На этой неделе в Будапеште состоится встреча министра иностранных дел Андрея Сибиги с венгерским коллегой Петером Сийярто. Об этом глава МИД Венгрии сообщил в социальной сети X.
"Встретимся с Сибигой в Будапеште на этой неделе, чтобы обсудить венгерско-украинские отношения. Мы верим в диалог и всегда готовы к переговорам", – написал Сийярто.
Он добавил, что мяч на стороне Украины. По словам главы МИД Венгрии, "настоящий прогресс возможен только при условии полного восстановления прав, отобранных у венгров на Закарпатье".
Украинский МИД пока не комментировал возможный визит Сибиги в Венгрию.
- 5 сентября Зеленский сообщил, что Трамп пообещал работать над тем, чтобы разблокировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. Сейчас этот процесс блокирует только Венгрия.
- Также он сказал, что даже Путин заявляет, что не против вступления Украины в ЕС, в отличие от Венгрии. Сийярто ответил, что позиция России якобы не влияет на мнение его страны.
