Сийярто: Россия нас не подводила. Не пойму, почему мы должны отказаться от энергоносителей

Глава МИД Венгрии считает, что страна пострадает, если будет отрезана от российских энергоносителей

Петер Сийярто (Фото: ЕРА)

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступил на форуме в России 15 октября – в тот же день, на который запланировано заседание "Рамштайн". Он заявил, что не понимает, почему Будапешт должен разрывать отношения с Москвой в сфере энергоносителей, передает Reuters.

Сийярто на форуме "Российская энергетическая неделя" сказал, что Венгрия якобы пострадает, если будет отрезана от российских энергоносителей и повторил, что страна не допустит внешнего давления при принятии решений об их поставках. Для Будапешта, по словам министра, национальные интересы имеют первостепенное значение.

"Россия нас никогда не подводила. Поставки всегда осуществлялись... Контракты всегда соблюдались. И мой вопрос лишь в том, почему мы должны разрывать эти отношения", – сказал он.

Глава венгерского МИД отметил, что Европа требует, чтобы страна отказалась от одного из двух трубопроводов "в рамках диверсификации".

"Как можно считать, что один трубопровод безопаснее двух? Это безумие", – сказал Сийярто.