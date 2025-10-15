Сійярто: Росія нас не підводила. Не розумію, чому ми маємо відмовитися від енергоносіїв

Глава МЗС Угорщини вважає, що країна постраждає, якщо буде відрізана від російських енергоносіїв

Петер Сійярто (Фото: ЕРА)

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто виступив на форумі в Росії 15 жовтня – того самого дня, на який заплановано засідання "Рамштайн". Він заявив, що не розуміє, чому Будапешт має розривати відносини з Москвою у сфері енергоносіїв, передає Reuters.

Сійярто на форумі "Російський енергетичний тиждень" сказав, що Угорщина нібито постраждає, якщо її відріжуть від російських енергоносіїв, і повторив, що країна не допустить зовнішнього тиску під час ухвалення рішень щодо їх постачання. Для Будапешта, за словами міністра, національні інтереси мають першорядне значення.

"Росія нас ніколи не підводила. Постачання завжди здійснювалися... Контрактів завжди дотримувалися. І моє питання лише в тому, чому ми маємо розривати ці відносини", – сказав він.

Глава угорського МЗС зазначив, що Європа вимагає, щоб країна відмовилася від одного з двох трубопроводів "у межах диверсифікації".

"Як можна вважати, що один трубопровід безпечніший за два? Це безумство", – сказав Сійярто.