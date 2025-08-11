Сикорский: Правда, нужно решать глобальные причины войны. Это российский империализм

Радослав Сикорский (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что согласен с требованием России о решении "глобальных причин войны", поскольку считает, что это российский империализм. Такое мнение он выразил в интервью BBC Radio 4.

"На самом деле, я даже согласен с русскими в том, что нужно решать глобальные причины этой войны. И, на мой взгляд, это российский империализм, то, что Владимир Путин наделил себя правом решать, кто может быть нацией, а кто нет, и в каких границах", – сказал Сикорский.

Глава польского МИД предупредил, что Путин может нарушить любое соглашение.

"Почему вы думаете, что если он заключит новое соглашение, он сдержит слово?" – спросил Сикорский.

Он напомнил, что российский диктатор уже подписывал с Украиной соглашение, которое гарантировало международно признанные границы Украины и которое было ратифицировано обеими странами в 2004 году.

Дипломат также отметил, что простое перемирие не решит проблемы.

"Мы все хотим мира, но это должен быть справедливый мир. А чтобы достичь справедливого мира, мы должны добиться уступок от России. Россия должна ограничить свои военные цели", – подчеркнул он.