Сикорский: Правда, нужно решать глобальные причины войны. Это российский империализм
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что согласен с требованием России о решении "глобальных причин войны", поскольку считает, что это российский империализм. Такое мнение он выразил в интервью BBC Radio 4.
"На самом деле, я даже согласен с русскими в том, что нужно решать глобальные причины этой войны. И, на мой взгляд, это российский империализм, то, что Владимир Путин наделил себя правом решать, кто может быть нацией, а кто нет, и в каких границах", – сказал Сикорский.
Глава польского МИД предупредил, что Путин может нарушить любое соглашение.
"Почему вы думаете, что если он заключит новое соглашение, он сдержит слово?" – спросил Сикорский.
Он напомнил, что российский диктатор уже подписывал с Украиной соглашение, которое гарантировало международно признанные границы Украины и которое было ратифицировано обеими странами в 2004 году.
Дипломат также отметил, что простое перемирие не решит проблемы.
"Мы все хотим мира, но это должен быть справедливый мир. А чтобы достичь справедливого мира, мы должны добиться уступок от России. Россия должна ограничить свои военные цели", – подчеркнул он.
- 11 августа президент Латвии Эдгар Ринкевичс напомнил о том, как Россия нарушила мирный договор., заключенный с Ригой более ста лет назад.
- В тот же день премьер-министр Великобритании Стармер заявил, что никогда не будет доверять российскому диктатору Путину.
