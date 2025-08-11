В окружении Стармера заявили, что никогда не будут доверять Путину

Кир Стармер (Фото: EPA)

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер никогда не будет доверять российскому диктатору Владимиру Путину, но поддерживает проведение переговоров между президентом США Дональдом Трампом и главой России для прекращения огня. Об этом заявил журналистам представитель британского премьер-министра, передает Independen.

В ответ на вопрос журналиста о том, будет ли Великобритания доверять Путину в ходе переговоров и не воспользуется ли он результатами достигнутых договоренностей, представитель Даунинг-стрит ответил отрицательно.

"Мы никогда не будем доверять Путину. Мы, очевидно, будем поддерживать Украину, президента Трампа и европейские страны, когда начнем эти переговоры", – заявил представитель главы британского правительства.

У Стармера напомнили, что Великобритания возглавляет работу над "коалицией желающих" именно для того, чтобы предотвратить использование Путиным перемирия для дальнейшей агрессии.

"Любое прекращение огня не может быть просто возможностью для Путина уйти, перегруппироваться, укрепиться, а затем вернуться обратно", – заявил официальный представитель, озвучивая официальную позицию.

Он заявил, что "коалиция желающих" готова реализовать гарантии безопасности после достижения мирных соглашений.