Президент Латвии напомнил о "плохой юридической репутации" России

Эдгар Ринкевич (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент Латвии Эдгар Ринкевич напомнил о том, как Россия нарушила мирный договор, заключенный с Ригой более века назад. Об этом он написал в Х в День памяти борцов за свободу Латвии, который отмечается ежегодно 11 августа.

"105 лет назад Латвия и советская Россия подписали мирный договор, признав независимость и суверенитет. 20 лет спустя Кремль жестоко нарушил договор, оккупировав Латвию. Договор действует и актуален и сегодня, но следует помнить, что у России плохая юридическая репутация", – написал он.

СПРАВКА Латвийско-советский мирный договор был подписан 11 августа 1920 года представителями Латвии и советской России. Это официально завершило войну за независимость Латвии. Договор состоял из 23 статей и касался суверенитета страны. В документе говорилось о завершении состояния войны, провозглашении независимости и суверенитета Латвии, установлении границ государства и определении сроков, до которых иностранные войска должны покинуть Латвию.



