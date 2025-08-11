Президент Латвії нагадав про "погану юридичну репутацію" Росії

Едгарс Рінкевичс (Фото: Андрій Гудзенко/LIGA.net)

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс нагадав про те, як Росія порушила мирний договір, укладений з Ригою понад століття тому. Про це він написав в Х у День пам'яті борців за свободу Латвії, що відзначається щороку 11 серпня.

"105 років тому Латвія та радянська Росія підписали мирний договір, визнавши незалежність та суверенітет. 20 років потому Кремль жорстоко порушив договір, окупувавши Латвію. Договір чинний та актуальний і сьогодні, але слід пам'ятати, що Росія має погану юридичну репутацію", – написав він.

ДОВІДКА Латвійсько-радянський мирний договір був підписаний 11 серпня 1920 року представниками Латвії та радянської Росії. Це офіційно завершило війну за незалежність Латвії. Договір складався з 23 статей і стосувався суверенітету країни. У документі йшлося про завершення стану війни, проголошення незалежності й суверенітету Латвії, встановлення кордонів держави та визначення термінів, до яких іноземні війська повинні залишити Латвію.



