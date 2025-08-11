У Стармера заявили, що ніколи не довірятимуть Путіну

Кір Стармер (Фото: EPA)

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер ніколи не довірятиме російському диктатору Володимиру Путіну, але підтримує проведення переговорів між президентом США Дональдом Трампом та очільником Росії задля припинення вогню. Про це журналістам заявив речник британського прем'єра, передає Independen.

У відповідь на запитання журналіста, чи довірятиме Велика Британія Путіну в ході переговорів, представник Даунінґ-стріт відповів негативно.

"Ми ніколи не довірятимемо Путіну. Ми, очевидно, підтримуватимемо Україну, президента Трампа та європейські країни, коли розпочинаємо ці переговори", – сказав представник глави британського уряду.

У Стармера нагадали, що Велика Британія очолює роботу над "коаліцією охочих" саме для того, щоб запобігти Путіну скористатися припиненням вогню для подальшої агресії.

"Будь-яке припинення вогню не може бути просто можливістю для Путіна піти, переозброїтися, зміцнитися, а потім знову прийти", – озвучив офіційну позицію речник.

Він заявив, що "коаліція охочих" готова реалізувати гарантії безпеки після досягнення домовленостей про мир.