Сікорський: Дійсно, потрібно вирішувати глобальні причини війни. Це російський імперіалізм

Радослав Сікорський (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що погоджується з вимогою Росії щодо вирішення "глобальних причин війни", адже вважає, що це російський імперіалізм. Таку думку він висловив в інтерв'ю BBC Radio 4.

"Насправді, я навіть погоджуюся з росіянами у тому, що потрібно вирішувати глобальні причини цієї війни. І, на мою думку, це російський імперіалізм, те, що Володимир Путін наділив себе правом вирішувати, хто може, а хто не може бути нацією, і у яких кордонах", – сказав Сікорський.

Очільник польського МЗС попередив, що Путін може порушити будь-яку домовленість.

"Чому ви думаєте, що якщо він укладе нову угоду, він дотримається слова?" – запитав Сікорський.

Він нагадав, що російський диктатор уже підписував з Україною угоду, яка гарантувала міжнародно визнані кордони України і яку ратифікували обидві країни 2004 року.

Дипломат також зазначив, що просте перемир'я не розв'яже проблеми.

"Ми всі хочемо миру – але це має бути справедливий мир. А щоб досягти справедливого миру, ми маємо домогтися поступок від Росії. Росія має обмежити свої військові цілі", – наголосив він.