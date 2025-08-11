Сікорський: Дійсно, потрібно вирішувати глобальні причини війни. Це російський імперіалізм
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що погоджується з вимогою Росії щодо вирішення "глобальних причин війни", адже вважає, що це російський імперіалізм. Таку думку він висловив в інтерв'ю BBC Radio 4.
"Насправді, я навіть погоджуюся з росіянами у тому, що потрібно вирішувати глобальні причини цієї війни. І, на мою думку, це російський імперіалізм, те, що Володимир Путін наділив себе правом вирішувати, хто може, а хто не може бути нацією, і у яких кордонах", – сказав Сікорський.
Очільник польського МЗС попередив, що Путін може порушити будь-яку домовленість.
"Чому ви думаєте, що якщо він укладе нову угоду, він дотримається слова?" – запитав Сікорський.
Він нагадав, що російський диктатор уже підписував з Україною угоду, яка гарантувала міжнародно визнані кордони України і яку ратифікували обидві країни 2004 року.
Дипломат також зазначив, що просте перемир'я не розв'яже проблеми.
"Ми всі хочемо миру – але це має бути справедливий мир. А щоб досягти справедливого миру, ми маємо домогтися поступок від Росії. Росія має обмежити свої військові цілі", – наголосив він.
- 11 серпня президент Латвії Едгарс Рінкевичс нагадав про те, як Росія порушила мирний договір, укладений з Ригою понад століття тому.
- У той же день прем'єр-міністр Великої Британії Стармер заявив, що ніколи не довірятиме російському диктатору Путіну.
