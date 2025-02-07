Сикорский считает, что Путину не нужно позволять "сохранить лицо"

Радослав Сикорский (Фото: x.com/radeksikorski)

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не считает, что российскому диктатору Владимиру Путину нужно позволить "сохранять лицо". Об этом он сказал на пресс-конференции во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, передает Rzeczpospolita.

"Меня не волнует, комфортно ли себя чувствует Путин или как он сохраняет свой политический имидж. Когда вы вторгаетесь в другую страну, вы рискуете последствиями как для своей страны, так и для себя", – сказал польский министр.

Сикорский заявил, что надеется, что 2025 год станет решающим для полномасштабной войны в Украине и что агрессор не будет "вознагражден" за свои действия. Он подчеркнул, что это отвечает не только интересам Украины, но и Европы, и даже России.

По словам главы Польского МИД, реформы и преображения в России начинаются только после военного поражения. Поэтому поражение Путина должно быть очевидным, резюмировал Сикорский.

7 января глава МИД Польши предупредил, что скоро Европа может столкнуться с сильным давлением для того, чтобы договориться с Москвой.

23 января Сикорский заявил, что Путин должен заслужить встречу с Трампом.