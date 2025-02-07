Сикорский считает, что Путину не нужно позволять "сохранить лицо"
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не считает, что российскому диктатору Владимиру Путину нужно позволить "сохранять лицо". Об этом он сказал на пресс-конференции во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, передает Rzeczpospolita.
"Меня не волнует, комфортно ли себя чувствует Путин или как он сохраняет свой политический имидж. Когда вы вторгаетесь в другую страну, вы рискуете последствиями как для своей страны, так и для себя", – сказал польский министр.
Сикорский заявил, что надеется, что 2025 год станет решающим для полномасштабной войны в Украине и что агрессор не будет "вознагражден" за свои действия. Он подчеркнул, что это отвечает не только интересам Украины, но и Европы, и даже России.
По словам главы Польского МИД, реформы и преображения в России начинаются только после военного поражения. Поэтому поражение Путина должно быть очевидным, резюмировал Сикорский.
- 7 января глава МИД Польши предупредил, что скоро Европа может столкнуться с сильным давлением для того, чтобы договориться с Москвой.
- 23 января Сикорский заявил, что Путин должен заслужить встречу с Трампом.