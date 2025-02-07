Сікорський вважає, що Путіну не потрібно дозволяти "зберегти обличчя"

Радослав Сікорський (Фото: x.com/radeksikorski)

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський не вважає, що російському диктатору Володимиру Путіну потрібно дозволити "зберігати особу". Про це він сказав на пресконференції під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, передає Rzeczpospolita.

"Мене не хвилює, чи комфортно почувається Путін або як він зберігає свій політичний імідж. Коли ви вдираєтеся в іншу країну, ви ризикуєте наслідками як для своєї країни, так і для себе", – сказав польський міністр.

Сікорський заявив, що сподівається, що 2025 рік стане вирішальним для повномасштабної війни в Україні та що агресор не буде "винагороджений" за свої дії. Він наголосив, що це відповідає не лише інтересам України, а і Європи, і навіть Росії.

За словами глави Польського МЗС, реформи та перетворення в Росії починаються лише після військової поразки. Тому поразка Путіна має бути очевидною, резюмував Сікорський.

7 січня глава МЗС Польщі попередив, що незабаром Європа може зіткнутися із сильним тиском для того, щоб домовитися з Москвою.

23 січня Сікорський заявив, що Путін має заслужити зустріч із Трампом.