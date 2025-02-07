Сікорський вважає, що Путіну не потрібно дозволяти "зберегти обличчя"
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський не вважає, що російському диктатору Володимиру Путіну потрібно дозволити "зберігати особу". Про це він сказав на пресконференції під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, передає Rzeczpospolita.
"Мене не хвилює, чи комфортно почувається Путін або як він зберігає свій політичний імідж. Коли ви вдираєтеся в іншу країну, ви ризикуєте наслідками як для своєї країни, так і для себе", – сказав польський міністр.
Сікорський заявив, що сподівається, що 2025 рік стане вирішальним для повномасштабної війни в Україні та що агресор не буде "винагороджений" за свої дії. Він наголосив, що це відповідає не лише інтересам України, а і Європи, і навіть Росії.
За словами глави Польського МЗС, реформи та перетворення в Росії починаються лише після військової поразки. Тому поразка Путіна має бути очевидною, резюмував Сікорський.
- 7 січня глава МЗС Польщі попередив, що незабаром Європа може зіткнутися із сильним тиском для того, щоб домовитися з Москвою.
- 23 січня Сікорський заявив, що Путін має заслужити зустріч із Трампом.