У Польщі заявили, що Росія намагається вербувати поляків для впливу на вибори президента

Кшиштоф Гавковський (Фото: x.com/KGawkowski)

Росія вербує поляків через даркнет, щоб вплинути на майбутні президентські вибори в країні. Про це заявив віцепрем'єр Кшиштоф Гавковський у коментарі Reuters.

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За його словами, Росія шукає громадян Польщі, які готові проводити підривну діяльність зсередини. Їм пропонують 3000–4000 євро за те, щоб поширювати контент, що містить дезінформацію.

"Це гроші, що спрямовуються російськими службами ГРУ (розвідки) та ФСБ, які шукають тут таких покровителів свого контенту", – сказав Гавковський.

Гавковський зазначив, що вербування відбувається через даркнет, доступ до якого можна отримати через спеціальний веббраузер. Такі спроби у Польщі помітили з початку 2025 року, сказав віцепрем'єр.

Зазначається, що країни Європи та НАТО раніше вже попереджали про небезпеку втручання Росії у вибори. Але російська сторона заперечувала звинувачення.

Вибори президента у Польщі відбудуться 18 травня 2025 року.