В Польше заявили, что Россия пытается вербовать поляков для влияния на выборы президента
Россия вербует поляков через даркнет, чтобы повлиять на предстоящие президентские выборы в стране. Об этом заявил вице-премьер Кшиштоф Гавковский в комментарии Reuters.
По его словам, Россия ищет граждан Польши, которые готовы вести подрывную деятельность изнутри. Им предлагают 3000–4000 евро за то, чтобы распространять контент, содержащий дезинформацию.
"Это деньги, направляемые российскими службами ГРУ (разведки) и ФСБ, которые ищут здесь таких покровителей своего контента", – сказал Гавковский.
Гавковский отметил, что вербовка происходит через даркнет, доступ к которому можно получить через специальный веб-браузер. Подобные попытки в Польше заметили с начала 2025 года, сказал вице-премьер.
Отмечается, что страны Европы и НАТО ранее уже предупреждали об опасности вмешательства России в выборы. Но российская сторона отрицала обвинения.
Выборы президента в Польше состоятся 18 мая 2025 года.
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