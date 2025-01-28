В Польше заявили, что Россия пытается вербовать поляков для влияния на выборы президента

Кшиштоф Гавковский (Фото: x.com/KGawkowski)

Россия вербует поляков через даркнет, чтобы повлиять на предстоящие президентские выборы в стране. Об этом заявил вице-премьер Кшиштоф Гавковский в комментарии Reuters.

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По его словам, Россия ищет граждан Польши, которые готовы вести подрывную деятельность изнутри. Им предлагают 3000–4000 евро за то, чтобы распространять контент, содержащий дезинформацию.

"Это деньги, направляемые российскими службами ГРУ (разведки) и ФСБ, которые ищут здесь таких покровителей своего контента", – сказал Гавковский.

Гавковский отметил, что вербовка происходит через даркнет, доступ к которому можно получить через специальный веб-браузер. Подобные попытки в Польше заметили с начала 2025 года, сказал вице-премьер.

Отмечается, что страны Европы и НАТО ранее уже предупреждали об опасности вмешательства России в выборы. Но российская сторона отрицала обвинения.

Выборы президента в Польше состоятся 18 мая 2025 года.