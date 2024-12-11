Россия научилась влиять на выборы в других странах – глава евродипломатии
Россия научилась влиять на выборы в других странах, заявила новая глава европейской дипломатии Кая Каллас. Об этом чиновник рассказала на мероприятии издания Politico.
"Я вижу примеры из Румынии, но также и из других стран, которые [россияне] действительно сломали код того, как влиять на выборы", – заявила Каллас.
Относительно влияния новых технологий на демократию, чиновник заявила, что она "действительно обеспокоена".
Чиновница добавила: "Демократия основана на доверии, и если вы больше не можете доверять выборам, то как вы можете доверять результатам?"
По мнению Каллас, сегодняшние методы определения того, можно ли считать выборы свободными и справедливыми, устарели и не учитывают новые технологии, которые используются для влияния на процесс голосования.
"Я думаю, что мы должны воспринимать их [новые технологии] очень серьезно", – подчеркнула чиновница.
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