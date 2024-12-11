Росія навчилася впливати на вибори в інших країнах – голова євродипломатії
Кая Каллас (Фото: Olivier Matthys / EPA)

Росія навчилася впливати на вибори в інших країнах, заявила нова очільниця європейської дипломатії Кая Каллас. Про це чиновниця розповіла на заході видання Politico.

"Я бачу приклади з Румунії, але також і з інших країн, що [росіяни] справді зламали код того, як впливати на вибори", – заявила Каллас.

Стосовно впливу нових технологій на демократію, чиновниця заявила, що вона "дійсно стурбована".

Посадовиця додала: "Демократія заснована на довірі, і якщо ви більше не можете довіряти виборам, то як ви можете довіряти результатам?"

На думку Каллас, сьогоднішні методи визначення того, чи можна вважати вибори вільними та справедливими, застаріли й не враховують нові технології, котрі використовуються для впливу на процес голосування.

"Я думаю, що ми повинні сприймати їх [нові технології] дуже серйозно", – наголосила чиновниця.

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