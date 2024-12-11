Росія навчилася впливати на вибори в інших країнах – голова євродипломатії

"Я бачу приклади з Румунії, але також і з інших країн, що [росіяни] справді зламали код того, як впливати на вибори", – заявила Каллас

Кая Каллас (Фото: Olivier Matthys / EPA)

Росія навчилася впливати на вибори в інших країнах, заявила нова очільниця європейської дипломатії Кая Каллас. Про це чиновниця розповіла на заході видання Politico.

"Я бачу приклади з Румунії, але також і з інших країн, що [росіяни] справді зламали код того, як впливати на вибори", – заявила Каллас.

Стосовно впливу нових технологій на демократію, чиновниця заявила, що вона "дійсно стурбована".

Посадовиця додала: "Демократія заснована на довірі, і якщо ви більше не можете довіряти виборам, то як ви можете довіряти результатам?"

На думку Каллас, сьогоднішні методи визначення того, чи можна вважати вибори вільними та справедливими, застаріли й не враховують нові технології, котрі використовуються для впливу на процес голосування.

"Я думаю, що ми повинні сприймати їх [нові технології] дуже серйозно", – наголосила чиновниця.

24 листопада 2024 року в Румунії відбувся перший тур президентських виборів. У бюлетені було 14 кандидатів. У другий тур, який мав пройти 8 грудня, вийшли Джорджеску (22,95%) та проєвропейська Ласконі (19,17%).

4 грудня Вища рада національної оборони Румунії розсекретила документи спецслужб, які свідчать, зокрема, про втручання Росії на користь Джорджеску.

6 грудня Конституційний суд Румунії скасував результати першого туру виборів президента.