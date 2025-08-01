Сикорский: Свободная Украина означает безопасную Польшу
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что его страна будет поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией, поскольку это отвечает польским национальным интересам. Об этом он заявил после встречи с министром иностранных дел Украины.Андреем Сибигой, передает РАР.
"Я глубоко убежден, что Польша всегда будет поддерживать свободную, независимую Украину. Мы делаем это в наилучших интересах нашего соседа, но, прежде всего, в наших польских интересах. Свободная Украина означает безопасную Польшу", – подчеркнул Сикорский.
Он добавил, что в вопросе поддержки Украины существует "национальный консенсус среди наиболее важных групп".
Дипломат также подчеркнул, что это подтвердила и беседа президента Владимира Зеленского с новоизбранным президентом Польши Каролем Навроцким, которая состоялась 31 июля.
Сикорский поблагодарил Вооруженные Силы Украины, которые "защищают свою страну, а также защищают Польшу и всю Европу от варварских орд, которые ранее принесли террор нашей нации".
"Украина переживает это сегодня. Польша обязана выразить Украине солидарность и благодарность в этом вопросе", – сказал он.
- 28 июня Зеленский заявил, что Украина продолжит работу по укреплению отношений. с новыми властями Польши. Страна намерена "сделать все, что в ее силах".
- 1 июля Навроцкий заявил "с полной уверенностью" в том, что встретится с украинским президентом.
- 31 июля Зеленский впервые поговорил по телефону с Навроцким, который вступит в должность 6 августа. Лидеры договорились об обмене визитами.
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