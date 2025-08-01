Сикорский: Свободная Украина означает безопасную Польшу

Радослав Сикорский (Фото: сеть Х дипломата)

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что его страна будет поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией, поскольку это отвечает польским национальным интересам. Об этом он заявил после встречи с министром иностранных дел Украины.Андреем Сибигой, передает РАР.

"Я глубоко убежден, что Польша всегда будет поддерживать свободную, независимую Украину. Мы делаем это в наилучших интересах нашего соседа, но, прежде всего, в наших польских интересах. Свободная Украина означает безопасную Польшу", – подчеркнул Сикорский.

Он добавил, что в вопросе поддержки Украины существует "национальный консенсус среди наиболее важных групп".

Дипломат также подчеркнул, что это подтвердила и беседа президента Владимира Зеленского с новоизбранным президентом Польши Каролем Навроцким, которая состоялась 31 июля.

Сикорский поблагодарил Вооруженные Силы Украины, которые "защищают свою страну, а также защищают Польшу и всю Европу от варварских орд, которые ранее принесли террор нашей нации".

"Украина переживает это сегодня. Польша обязана выразить Украине солидарность и благодарность в этом вопросе", – сказал он.