Зеленский впервые созвонился с Навроцким: договорились об обмене визитами

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

В четверг, 31 июля, президент Владимир Зеленский впервые поговорил по телефону с новоизбранным президентом Польши Каролем Навроцким, который вступит в должность 6 августа. Лидеры договорились об обмене визитами. Об этом сообщил Офис президента.

Зеленский поздравил Навроцкого с победой на выборах 1 июня и пожелал успеха. Он рассчитывает, что Польша и в дальнейшем будет оставаться надежным партнером и союзником Украины.

Глава государства проинформировал польского коллегу о последствиях ночного обстрела и о ситуации на фронте.

"Для нас очень важно, чтобы Польша продолжала помогать Украине. Ведь мы защищаем не только себя, но и всю нашу Европу, и в частности Польшу", — подчеркнул Зеленский.

Стороны обсудили ключевые события, что произойдут в ближайшие месяцы.

"Договорились об обмене визитами, во время которых обсудим все актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Обязательно определим форматы взаимодействия, которые дадут реальный результат для наших стран, наших людей", — написал президент.

Зеленский поблагодарил Навроцкого "за готовность работать вместе и заверения в дальнейшей поддержке Украины".

28 июня Зеленский заявил, что Украина продолжит работать над укреплением отношений с новой властью Польши. Страна намерена "сделать все, что зависит от нее".

1 июля Навроцкий заявил "с полной уверенностью", что встретится с украинским президентом.