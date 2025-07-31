Зеленський уперше зідзвонився з Навроцьким: домовилися про обмін візитами

Президент подякував польському колезі за запевнення в подальшій підтримці України

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

У четвер, 31 липня, президент Володимир Зеленський уперше поговорив телефоном з новообраним президентом Польщі Каролем Навроцьким, який вступить на посаду 6 серпня. Лідери домовилися про обмін візитами. Про це повідомив Офіс президента.

Зеленський привітав Навроцького з перемогою на виборах 1 червня та побажав успіху. Він розраховує, що Польща й надалі залишатиметься надійним партнером і союзником України.

Глава держави поінформував польського колегу про наслідки нічного обстрілу та про ситуацію на фронті.

"Для нас дуже важливо, щоб Польща продовжувала допомагати Україні. Адже ми захищаємо не лише себе, а й усю нашу Європу, і зокрема Польщу", – наголосив Зеленський.

Сторони обговорили ключові події, що відбудуться найближчими місяцями.

"Домовилися про обмін візитами, під час яких обговоримо всі актуальні питання двосторонньої співпраці. Обов’язково визначимо формати взаємодії, які дадуть реальний результат для наших країн, наших людей", – написав президент.

Зеленський подякував Навроцькому "за готовність працювати разом і запевнення в подальшій підтримці України".

28 червня Зеленський заявив, що Україна продовжить працювати над зміцненням відносин з новою владою Польщі. Країна має намір "зробити все, що залежить від неї".

1 липня Навроцький заявив "з повною впевненістю", що зустрінеться з українським президентом.