Сікорський: Вільна Україна означає безпечну Польщу

Радослав Сікорський (Фото: мережа Х дипломата)

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що його країна підтримуватиме Україну у боротьбі з російською агресією, адже це відповідає польським національним інтересам. Про це він заявив після зустрічі з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, передає РАР.

"Я глибоко вірю, що Польща завжди підтримуватиме вільну, незалежну Україну. Ми робимо це в найкращих інтересах нашого сусіда, але, перш за все, в наших польських інтересах. Вільна Україна означає безпечну Польщу", – наголосив Сікорський.

Він додав, що у питанні підтримки України існує "національний консенсус серед найважливіших груп".

Дипломат також наголосив, що це також підтвердила розмова президента Володимира Зеленського з новообраним президентом Польщі Каролем Навроцьким, що відбулася 31 липня.

Сікорський подякував Збройним Силам України, які "захищають свою країну, а також захищають Польщу та всю Європу від варварських орд, які раніше принесли терор нашій нації".

"Україна переживає це сьогодні. Польща зобов’язана Україні висловити солідарність і вдячність у цьому питанні", – сказав він.