Сікорський: Вільна Україна означає безпечну Польщу
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що його країна підтримуватиме Україну у боротьбі з російською агресією, адже це відповідає польським національним інтересам. Про це він заявив після зустрічі з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, передає РАР.
"Я глибоко вірю, що Польща завжди підтримуватиме вільну, незалежну Україну. Ми робимо це в найкращих інтересах нашого сусіда, але, перш за все, в наших польських інтересах. Вільна Україна означає безпечну Польщу", – наголосив Сікорський.
Він додав, що у питанні підтримки України існує "національний консенсус серед найважливіших груп".
Дипломат також наголосив, що це також підтвердила розмова президента Володимира Зеленського з новообраним президентом Польщі Каролем Навроцьким, що відбулася 31 липня.
Сікорський подякував Збройним Силам України, які "захищають свою країну, а також захищають Польщу та всю Європу від варварських орд, які раніше принесли терор нашій нації".
"Україна переживає це сьогодні. Польща зобов’язана Україні висловити солідарність і вдячність у цьому питанні", – сказав він.
- 28 червня Зеленський заявив, що Україна продовжить працювати над зміцненням відносин з новою владою Польщі. Країна має намір "зробити все, що залежить від неї".
- 1 липня Навроцький заявив "з повною впевненістю", що зустрінеться з українським президентом.
- 31 липня Зеленський уперше поговорив телефоном з Навроцьким, який вступить на посаду 6 серпня. Лідери домовилися про обмін візитами.
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