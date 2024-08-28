Сикорский – о возможном переизбрании Трампа: Мы просто не знаем, что он будет делать

Радослав Сикорский (Фото: Pawel Supernak/EPA)

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что никто не знает, что будет делать Дональд Трамп в случае переизбрания президентом Соединенных Штатов. Такое заявление глава МИД Польши сделал в эфире Polsat News, комментируя возможность возвращения Трампа в Белый дом, передает издание Rzeczpospolita.

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Отвечая на вопрос о помощи Украине в случае победы Трампа, Сикорский сказал, что "это не черно-белая картина".

"Трамп наложил санкции на "Северный поток", он дал добро на отправку первых противотанковых ракет еще до [полномасштабной] войны в Украине, поэтому в этих вопросах между ним и его соперниками нет черно-белой картины. Мы просто не знаем, что он будет делать", — подчеркнул министр иностранных дел Польши.

В то же время, он добавил, что Польша должна сотрудничать с администрацией президента США независимо от того, кто победит на выборах в ноябре.

"С обеими партиями мы ведем разные разговоры. С демократами больше о ценностях, а с республиканцами – о жестких делах", – резюмировал он.

22 июля FT писало, что в МИД Германии была создана неофициальная кризисная группа для обсуждения последствий победы Трампа на президентских выборах в США.

1 августа The Hill сообщило, что сенаторы-республиканцы обеспокоены ростом раскола между ними и Трампом по ключевым вопросам, включая войну в Украине, политикой НАТО и защиты Тайваня.

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