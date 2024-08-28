Сікорський – про можливе переобрання Трампа: Ми просто не знаємо, що він робитиме

Радослав Сікорський згадав, що саме Дональд Трамп запровадив санкції проти "Північного потоку"

Радослав Сікорський (Фото: Pawel Supernak/EPA)

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що ніхто не знає, що робитиме Дональд Трамп у разі переобрання президентом Сполучених Штатів. Таку заяву очільник МЗС Польщі зробив в ефірі Polsat News, коментуючи можливість повернення Трампа до Білого дому, передає видання Rzeczpospolita.

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Відповідаючи на запитання про допомогу Україні в разі перемоги Трампа, Сікорський сказав, що "це не чорно-біла картина".

"Трамп застосував санкції до "Північного потоку", він дав добро на відправлення перших протитанкових ракет ще до [повномасштабної] війни в Україні, тому в цих питаннях між ним і його суперниками немає чорно-білої картини. Ми просто не знаємо, що він буде робити", – наголосив міністр закордонних справ Польщі.

Водночас він додав, що Польща має співпрацювати з адміністрацією президента США незалежно від того, хто переможе на виборах у листопаді.

"З обома партіями ми ведемо різні розмови. З демократами більше про цінності, а з республіканцями – про жорсткі справи", – резюмував він.

22 липня FT писало, що в МЗС Німеччини створили неофіційну кризову групу для обговорення наслідків перемоги Трампа на президентських виборах у США.

1 серпня The Hill повідомило, що сенатори-республіканці занепокоєні зростанням розколу між ними та Трампом стосовно ключових питань, включно з війною в Україні, політикою щодо НАТО та захисту Тайваню.

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