Сикорский: Украина приняла закон о мобилизации минимум на год позже необходимого

Радослав Сикорский (Фото: ЕРА)

Министр обороны Польши Радослав Сикорский считает, что закон о мобилизации в Украине нужно было принимать год назад. Такое мнение он высказал в интервью Европейской правде.

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"Я бы сказал, что вы приняли закон о мобилизации, по моему мнению, по меньшей мере на год позже. Лучше всего принимать такие законы, когда у вас еще есть много добровольцев и когда люди чувствуют личную угрозу", – высказался Сикорский.

Министр подчеркнул, что его "очень удивляет" количество находящихся в Польше украинских мужчин.

"Я хожу в парикмахерскую в Варшаве, и меня стрижет молодой украинский парикмахер. И у меня есть к нему вопрос: Что ты здесь делаешь? Разве ты не должен защищать свою страну?", – сказал он.

Глава польского МИД также отметил, что Варшава не оказывает социальной помощи трудоспособным беженцам. Кроме того, он усомнился в целесообразности создания финансовых стимулов для украинских мужчин, чтобы они оставались в ЕС.

Сикорский считает, что в Европе гипотетически можно создать для украинских мужчин такие условия пребывания, которые заставят их вернуться в Украину и стать в ее защиту.

12 сентября он заявил, что Евросоюз, продолжая выплачивать помощь украинским беженцам, снижает мобилизационный потенциал Украины.

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