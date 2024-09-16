Сікорський: Україна ухвалила закон про мобілізацію щонайменше на рік пізніше потрібного
Міністр оборони Польщі Радослав Сікорський вважає, що закон про мобілізацію в Україні треба було ухвалювати рік тому. Таку думку він висловив в інтерв'ю Європейській правді.
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"Я б сказав, що ви ухвалили закон про мобілізацію, на мою думку, щонайменше на рік пізніше. Найкраще приймати такі закони, коли у вас ще є багато добровольців і коли люди відчувають особисту загрозу", – висловився Сікорський.
Міністр наголосив, що його "дуже дивує" кількість українських чоловіків, які перебувають у Польщі.
"Я ходжу до перукарні у Варшаві, і мене стриже молодий український перукар. І у мене є до нього питання: Що ти тут робиш? Хіба ти не маєш захищати свою країну?", – сказав він.
Глава польського МЗС також зазначив, що Варшава не надає соціальну допомогу працездатним біженцям. Крім того, він висловив сумнів у доцільності створення фінансових стимулів для українських чоловіків, щоб вони залишалися в ЄС.
- Сікорський вважає, що у Європі гіпотетично можна створити для українських чоловіків такі умови перебування, які змусять їх повернутися до України та стати на її захист.
- 12 вересня він заявив, що Євросоюз, продовжуючи виплачувати допомогу українським біженцям, знижує мобілізаційний потенціал України.
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