Сікорський: Україна ухвалила закон про мобілізацію щонайменше на рік пізніше потрібного

Міністр наголосив, що його "дуже дивує" кількість українських чоловіків, які перебувають у Польщі

Радослав Сікорський (Фото: ЕРА)

Міністр оборони Польщі Радослав Сікорський вважає, що закон про мобілізацію в Україні треба було ухвалювати рік тому. Таку думку він висловив в інтерв'ю Європейській правді.

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"Я б сказав, що ви ухвалили закон про мобілізацію, на мою думку, щонайменше на рік пізніше. Найкраще приймати такі закони, коли у вас ще є багато добровольців і коли люди відчувають особисту загрозу", – висловився Сікорський.

Міністр наголосив, що його "дуже дивує" кількість українських чоловіків, які перебувають у Польщі.

"Я ходжу до перукарні у Варшаві, і мене стриже молодий український перукар. І у мене є до нього питання: Що ти тут робиш? Хіба ти не маєш захищати свою країну?", – сказав він.

Глава польського МЗС також зазначив, що Варшава не надає соціальну допомогу працездатним біженцям. Крім того, він висловив сумнів у доцільності створення фінансових стимулів для українських чоловіків, щоб вони залишалися в ЄС.

Сікорський вважає, що у Європі гіпотетично можна створити для українських чоловіків такі умови перебування, які змусять їх повернутися до України та стати на її захист.

12 вересня він заявив, що Євросоюз, продовжуючи виплачувати допомогу українським біженцям, знижує мобілізаційний потенціал України.

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