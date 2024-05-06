Сикорский: Войну в Украине можно закончить за пять минут звонком Путина к Шойгу

Глава МИД Польши заявил, что российский диктатор еще не готов признать: жертвы этой войны не стоят конечной цели

Радослав Сикорский (Фото: ЕРА/Olivier Holset)

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в интервью RMF 24, что один звонок российского диктатора Владимира Путина министру обороны Сергею Шойгу может завершить войну против Украины "за пять минут".

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Главы польской дипломатии спросили, когда, по его мнению, может закончиться российско-украинская война.

"Война может закончиться через пять минут. Одним телефонным звонком Путина к Шойгу. Это агрессивная колониальная война, и она закончится, когда агрессор придет к выводу, что жертвы не стоят конечной цели. Но к этому выводу агрессор еще не пришел", – высказался Сикорский.

Касаясь темы предстоящего саммита НАТО в Вашингтоне, он заявил, что надеется на то, что союзники "очерчат практические шаги по укреплению безопасности Украины, чтобы через несколько лет Украина могла присоединиться к евроатлантическим институтам".

В то же время польский министр подчеркнул, что "нет оснований создавать нереалистичные ожидания, которые не удастся реализовать".

4 мая 2024 года Сикорский заявил, что Польша "не будет раскрывать карты", затрагивая вопрос возможной отправки войск в Украину.

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