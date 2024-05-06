Сикорский: Войну в Украине можно закончить за пять минут звонком Путина к Шойгу
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в интервью RMF 24, что один звонок российского диктатора Владимира Путина министру обороны Сергею Шойгу может завершить войну против Украины "за пять минут".
Главы польской дипломатии спросили, когда, по его мнению, может закончиться российско-украинская война.
"Война может закончиться через пять минут. Одним телефонным звонком Путина к Шойгу. Это агрессивная колониальная война, и она закончится, когда агрессор придет к выводу, что жертвы не стоят конечной цели. Но к этому выводу агрессор еще не пришел", – высказался Сикорский.
Касаясь темы предстоящего саммита НАТО в Вашингтоне, он заявил, что надеется на то, что союзники "очерчат практические шаги по укреплению безопасности Украины, чтобы через несколько лет Украина могла присоединиться к евроатлантическим институтам".
В то же время польский министр подчеркнул, что "нет оснований создавать нереалистичные ожидания, которые не удастся реализовать".
- 4 мая 2024 года Сикорский заявил, что Польша "не будет раскрывать карты", затрагивая вопрос возможной отправки войск в Украину.
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