Силы обороны ликвидировали 790 оккупантов и уничтожили 31 единицу бронетехники
За сутки Силы обороны ликвидировали 790 российских захватчиков, уничтожили 21 бронемашину, 10 танков и шесть артиллерийских систем оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери россиян на 12 февраля ориентировочно составили:
– личного состава – около 395 990 (+790) человек;
– танков – 6416 (+10) ;
– боевых бронированных машин – 11 977 (+21) ;
– артиллерийских систем – 9481 (+6) ;
– РСЗО – 981 (+0) ;
– средств ПВО – 666 (+0) ;
– самолетов – 332 (+0) ;
– вертолетов – 325 (+0) ;
– БпЛА оперативно-тактического уровня – 7302 (+45) ;
– крылатых ракет – 1882 (+1) ;
– кораблей / катеров – 24 (+0) ;
– подводных лодок – 1(+0) ;
– автомобильной техники и автоцистерн – 12 599 (+7) ;
– специальной техники – 1514 (+1).
- В ночь на 12 февраля российские захватчики нанесли ракетно-дроновый удар по Украине – Силы обороны уничтожили 14 из 17 дронов-камикадзе типа Shahed-136/131 и управляемую авиаракету Х-59.
- В течение суток российские захватчики наступали по всему фронту, больше всего атак было на Авдеевском (41), Марьинском (32) и Бахмутском (19) направлениях. Силы обороны отразили атаки, сообщил Генштаб ВСУ.
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