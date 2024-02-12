Силы обороны ликвидировали 790 оккупантов и уничтожили 31 единицу бронетехники

Также украинские защитники уничтожили шесть российских артиллерийских систем

Фото: Генштаб ВСУ

За сутки Силы обороны ликвидировали 790 российских захватчиков, уничтожили 21 бронемашину, 10 танков и шесть артиллерийских систем оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Общие боевые потери россиян на 12 февраля ориентировочно составили:

– личного состава – около 395 990 (+790) человек;

– танков – 6416 (+10) ;

– боевых бронированных машин – 11 977 (+21) ;

– артиллерийских систем – 9481 (+6) ;

– РСЗО – 981 (+0) ;

– средств ПВО – 666 (+0) ;

– самолетов – 332 (+0) ;

– вертолетов – 325 (+0) ;

– БпЛА оперативно-тактического уровня – 7302 (+45) ;

– крылатых ракет – 1882 (+1) ;

– кораблей / катеров – 24 (+0) ;

– подводных лодок – 1(+0) ;

– автомобильной техники и автоцистерн – 12 599 (+7) ;

– специальной техники – 1514 (+1).

Инфографика: Генштаб ВСУ

В ночь на 12 февраля российские захватчики нанесли ракетно-дроновый удар по Украине – Силы обороны уничтожили 14 из 17 дронов-камикадзе типа Shahed-136/131 и управляемую авиаракету Х-59.

В течение суток российские захватчики наступали по всему фронту, больше всего атак было на Авдеевском (41), Марьинском (32) и Бахмутском (19) направлениях. Силы обороны отразили атаки, сообщил Генштаб ВСУ.

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