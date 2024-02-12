РФ найбільше наступає на Авдіївському, Мар'їнському та Бахмутському напрямках – карта
Впродовж доби російські загарбники наступали по всьому фронту, найбільше атак було на Авдіївському (41), Мар'їнському (32) та Бахмутському (19) напрямках. Сили оборони відбили атаки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загалом впродовж доби відбулося 100 боєзіткнень – на 11 менше, аніж учора.
На Куп’янському напрямку українські захисники відбили дві атаки окупантів біля Іванівки та Табаївки Харківської області.
На Лиманському напрямку Сили оборони відбили три атаки загарбників в районі Білогорівки Луганської області.
На Бахмутському напрямку українські захисники відбили 19 атак росіян поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.
На Авдіївському напрямку Сили оборони й далі стримують окупантів, які не полишають спроб оточити Авдіївку. Українські захисники відбили 23 атаки загарбників в районі Авдіївки та ще 18 атак південніше Тоненького та поблизу Первомайського, Невельського Донецької області.
На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати росіян неподалік Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 32 атаки.
На Новопавлівському напрямку українські захисники відбили атаку окупантів північніше Приютного Запорізької області.
На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили атаку загарбників в районі Роботиного Запорізької області.
На Херсонському напрямку українські захисники надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ – загарбники без успіху здійснили одну штурмову дію.
Підрозділи ракетних військ завдали ударів по двох районах зосередження особового складу, двох пунктах управління, одному артилерійському засобу, двох складах боєприпасів росіян.
- 11 лютого командувач Таврійського напрямку повідомив, що Україна залучила свіжі сили до оборони Авдіївки та Новомихайлівки.
- У ніч проти 12 лютого російські загарбники завдали ракетно-дронового удару по Україні – Сили оборони знищили 14 з 17 дронів-камікадзе типу Shahed-136/131 та керовану авіаракету Х-59.
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