РФ найбільше наступає на Авдіївському, Мар'їнському та Бахмутському напрямках – карта

Фото: Генштаб ЗСУ

Впродовж доби російські загарбники наступали по всьому фронту, найбільше атак було на Авдіївському (41), Мар'їнському (32) та Бахмутському (19) напрямках. Сили оборони відбили атаки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Загалом впродовж доби відбулося 100 боєзіткнень – на 11 менше, аніж учора.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили дві атаки окупантів біля Іванівки та Табаївки Харківської області.

Карта: Deepstate

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили три атаки загарбників в районі Білогорівки Луганської області.

Карта: Deepstate

На Бахмутському напрямку українські захисники відбили 19 атак росіян поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

Карта: Deepstate

На Авдіївському напрямку Сили оборони й далі стримують окупантів, які не полишають спроб оточити Авдіївку. Українські захисники відбили 23 атаки загарбників в районі Авдіївки та ще 18 атак південніше Тоненького та поблизу Первомайського, Невельського Донецької області.

Карта: Deepstate

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати росіян неподалік Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 32 атаки.

Карта: Deepstate

На Новопавлівському напрямку українські захисники відбили атаку окупантів північніше Приютного Запорізької області.

Карта: Deepstate

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили атаку загарбників в районі Роботиного Запорізької області.

Карта: Deepstate

На Херсонському напрямку українські захисники надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ – загарбники без успіху здійснили одну штурмову дію.

Карта: Deepstate

Підрозділи ракетних військ завдали ударів по двох районах зосередження особового складу, двох пунктах управління, одному артилерійському засобу, двох складах боєприпасів росіян.

11 лютого командувач Таврійського напрямку повідомив, що Україна залучила свіжі сили до оборони Авдіївки та Новомихайлівки.

У ніч проти 12 лютого російські загарбники завдали ракетно-дронового удару по Україні – Сили оборони знищили 14 з 17 дронів-камікадзе типу Shahed-136/131 та керовану авіаракету Х-59.

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