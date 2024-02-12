РФ больше всего наступает на Авдеевском, Марьинском и Бахмутском направлениях – карта

Фото: Генштаб ВСУ

На протяжении суток российские захватчики наступали по всему фронту, больше всего атак было на Авдеевском (41), Марьинском (32) и Бахмутском (19) направлениях. Силы обороны отразили атаки, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Всего за сутки произошло 100 боестолкновений – на 11 меньше, чем вчера.

На Купянском направлении украинские защитники отбили две атаки оккупантов возле Ивановки и Табаевки Харьковской области.

Карта: Deepstate

На Лиманском направлении Силы обороны отразили три атаки захватчиков в районе Белогоровки Луганской области.

Карта: Deepstate

На Бахмутском направлении украинские защитники отразили 19 атак россиян вблизи Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

Карта: Deepstate

На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов, не оставляющих попыток оцепить Авдеевку. Украинские защитники отбили 23 атаки захватчиков в районе Авдеевки и еще 18 атак южнее Тоненького и вблизи Первомайского, Невельского Донецкой области.

Карта: Deepstate

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать россиян недалеко от Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 32 атаки.

Карта: Deepstate

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили атаку оккупантов севернее Приютного Запорожской области.

Карта: Deepstate

На Запорожском направлении Силы обороны отразили атаку захватчиков в районе Работино Запорожской области.

Карта: Deepstate

На Херсонском направлении украинские защитники продолжают удерживать позиции и отбивать штурмы оккупационных войск – захватчики без успеха совершили одно штурмовое действие.

Карта: Deepstate

Подразделения ракетных войск нанесли удары по двум районам сосредоточения личного состава, двум пунктам управления, одному артиллерийскому средству, двум складам боеприпасов россиян.

11 февраля командующий Таврическим направлением сообщил, что Украина привлекла свежие силы к обороне Авдеевки и Новомихайловки.

В ночь на 12 февраля российские захватчики нанесли ракетно-дроновый удар по Украине – Силы обороны уничтожили 14 из 17 дронов-камикадзе типа Shahed-136/131 и управляемую авиаракету Х-59.

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