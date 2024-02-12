РФ больше всего наступает на Авдеевском, Марьинском и Бахмутском направлениях – карта
На протяжении суток российские захватчики наступали по всему фронту, больше всего атак было на Авдеевском (41), Марьинском (32) и Бахмутском (19) направлениях. Силы обороны отразили атаки, сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Всего за сутки произошло 100 боестолкновений – на 11 меньше, чем вчера.
На Купянском направлении украинские защитники отбили две атаки оккупантов возле Ивановки и Табаевки Харьковской области.
На Лиманском направлении Силы обороны отразили три атаки захватчиков в районе Белогоровки Луганской области.
На Бахмутском направлении украинские защитники отразили 19 атак россиян вблизи Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.
На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов, не оставляющих попыток оцепить Авдеевку. Украинские защитники отбили 23 атаки захватчиков в районе Авдеевки и еще 18 атак южнее Тоненького и вблизи Первомайского, Невельского Донецкой области.
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать россиян недалеко от Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 32 атаки.
На Новопавловском направлении украинские защитники отбили атаку оккупантов севернее Приютного Запорожской области.
На Запорожском направлении Силы обороны отразили атаку захватчиков в районе Работино Запорожской области.
На Херсонском направлении украинские защитники продолжают удерживать позиции и отбивать штурмы оккупационных войск – захватчики без успеха совершили одно штурмовое действие.
Подразделения ракетных войск нанесли удары по двум районам сосредоточения личного состава, двум пунктам управления, одному артиллерийскому средству, двум складам боеприпасов россиян.
- 11 февраля командующий Таврическим направлением сообщил, что Украина привлекла свежие силы к обороне Авдеевки и Новомихайловки.
- В ночь на 12 февраля российские захватчики нанесли ракетно-дроновый удар по Украине – Силы обороны уничтожили 14 из 17 дронов-камикадзе типа Shahed-136/131 и управляемую авиаракету Х-59.
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