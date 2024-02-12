Сили оборони ліквідували 790 окупантів та знищили 31 одиницю бронетехніки

Ігаль Левін

Ми, ізраїльтяни, все це вже багато разів проходили. Ще одна можлива причина звільнення Залужного

Politico посилаючись на свої джерела серед американських військових стверджує, що це сталося, оскільки існувала серйозна напруженість між Пентагоном та Залужним