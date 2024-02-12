Сили оборони ліквідували 790 окупантів та знищили 31 одиницю бронетехніки
За добу Сили оборони ліквідували 790 російських загарбників, знищили 21 бронемашину, 10 танків та шість артилерійських систем окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян на 12 лютого орієнтовно склали:
– особового складу – близько 395 990 (+790) осіб;
- танків – 6416 (+10);
- бойових броньованих машин – 11 977 (+21);
- артилерійських систем – 9481 (+6);
- РСЗВ – 981 (+0);
- засобів ППО – 666 (+0);
- літаків – 332 (+0);
- гелікоптерів – 325 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7302 (+45);
- крилатих ракет – 1882 (+1);
- кораблів / катерів – 24 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12 599 (+7);
- спеціальної техніки – 1514 (+1).
- У ніч проти 12 лютого російські загарбники завдали ракетно-дронового удару по Україні – Сили оборони знищили 14 з 17 дронів-камікадзе типу Shahed-136/131 та керовану авіаракету Х-59.
- Впродовж доби російські загарбники наступали по всьому фронту, найбільше атак було на Авдіївському (41), Мар'їнському (32) та Бахмутському (19) напрямках. Сили оборони відбили атаки, повідомив Генштаб ЗСУ.
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