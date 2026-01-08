Силы обороны поразили эшелон с ГСМ и ремонтное подразделение россиян в оккупации
Силы обороны нанесли удары по ряду объектов россиян на временно оккупированных территориях. Детали рассказал Генштаб Вооруженных Сил Украины.
Во временно оккупированном Крыму атакован эшелон с горюче-смазочными материалами на наливной эстакаде нефтебазы "Гвардейское". В настоящее время масштаб ущерба уточняется. Атака была осуществлена, чтобы нарушить обеспечение ГСМ подразделения из состава группировки войск "Днепр".
А во временно оккупированной Донецкой области Силы обороны поразили расположение ремонтного подразделения россиян в районе населенного пункта Горное. Удар был нанесен для снижения боевых возможностей врага на Ореховском направлении.
В Генштабе отметили, что Силы обороны продолжают мероприятия по системному снижению военно-экономического потенциала и наступательных возможностей российских оккупантов.
- 6 января Силы обороны поразили нефтебазу в Липецкой области и три пункта управления БпЛА.
- 7 января стало известно, что Украина поразила нефтебазу в Белгородской области и склад россиян в оккупации.
