Силы обороны поразили эшелон с ГСМ и ремонтное подразделение россиян в оккупации

Цель ударов – нарушить обеспечение врага и снизить боевые возможности на фронте

ВСУ (Иллюстративное фото: Генштаб)

Силы обороны нанесли удары по ряду объектов россиян на временно оккупированных территориях. Детали рассказал Генштаб Вооруженных Сил Украины.

Во временно оккупированном Крыму атакован эшелон с горюче-смазочными материалами на наливной эстакаде нефтебазы "Гвардейское". В настоящее время масштаб ущерба уточняется. Атака была осуществлена, чтобы нарушить обеспечение ГСМ подразделения из состава группировки войск "Днепр".

А во временно оккупированной Донецкой области Силы обороны поразили расположение ремонтного подразделения россиян в районе населенного пункта Горное. Удар был нанесен для снижения боевых возможностей врага на Ореховском направлении.

В Генштабе отметили, что Силы обороны продолжают мероприятия по системному снижению военно-экономического потенциала и наступательных возможностей российских оккупантов.