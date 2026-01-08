Сили оборони уразили ешелон з ПММ та ремонтний підрозділ росіян в окупації
Сили оборони завдали ударів по низці об'єктів росіян на тимчасово окупованих територіях. Деталі розповів Генштаб Збройних Сил України.
У тимчасово окупованому Криму атакований ешелон з паливно-мастильними матеріалами на наливній естакаді нафтобази "Гвардійське". Наразі масштаб збитків уточнюється. Атака була здійснена, щоб порушити забезпечення ПММ підрозділи зі складу угруповання військ "Днєпр".
А у тимчасово окупованій Донецькій області Сили оборони уразили розташування ремонтного підрозділу росіян у районі населеного пункту Гірне. Удару було завдано задля зниження бойових спроможностей ворога на Оріхівському напрямку.
У Генштабі зазначили, що Сили оборони продовжують заходи із системного зниження воєнно-економічного потенціалу та наступальних спроможностей російських окупантів.
- 6 січня Сили оборони уразили нафтобазу в Липецькій області й три пункти управління БпЛА.
- 7 січня стало відомо, що Україна уразила нафтобазу у Бєлгородській області та склад росіян в окупації.
