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Силы обороны продвинулись вперед в Луганской области – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2022, 11:53
Силы обороны продвинулись вперед в Луганской области – Генштаб - Фото
Алексей Громов (Фото: Ukrinform)

В Луганской области подразделения войск Сил обороны продвинулись на некоторых направлениях на расстояние до двух километров. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

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"В Луганской области только за прошедшие сутки подразделения наших войск продвинулись на некоторых направлениях в ходе ведения боевых действий на расстояние до двух километров", – заявил Громов.

  • По подтвержденным данным Генштаба, на 10 ноября примерное число потерь оккупационных войск России (с начала полномасштабного вторжения в конце зимы 2022 года) составляет 78 690 военнослужащих.

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Наталія Медведєва
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война луганская область наступление генштаб Алексей Громов
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