В Луганской области подразделения войск Сил обороны продвинулись на некоторых направлениях на расстояние до двух километров. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"В Луганской области только за прошедшие сутки подразделения наших войск продвинулись на некоторых направлениях в ходе ведения боевых действий на расстояние до двух километров", – заявил Громов.

По подтвержденным данным Генштаба, на 10 ноября примерное число потерь оккупационных войск России (с начала полномасштабного вторжения в конце зимы 2022 года) составляет 78 690 военнослужащих.

Читайте также: Зеленский: Многое решается на Донбассе, любые потери там – это потери и дальше в стране

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.