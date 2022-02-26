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Силы обороны Украины дают достойный отпор агрессору на всех фронтах – сводка Генштаба ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
26.02.2022, 22:31
Силы обороны Украины дают достойный отпор агрессору на всех фронтах – сводка Генштаба ВСУ - Фото
Бой за Чернигов (Фото: МВД)

Силы обороны Украины дают достойный отпор агрессору во всех операционных районах. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в оперативной сводке ситуации на 20:00 26 февраля.

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В Генштабе подчеркивают, что боевой дух украинских военных высок, а войска противника деморализованы.

У оккупантов заканчиваются запасы топлива и пищи. 

Враг несет значительные потери:

- ориентировочные потери личного состава – более 3000 человек;

- танков – около 100;

- бронетранспортеров – до 5400; 

- пушек – 15;

- ЗРК "Бук" – 1;

- самолетов – 16;

- вертолетов – 18.

Российские оккупанты массово бросают технику и пытаются спастись бегством.

На Полесском направлении наступление врага остановлено на рубеже Городянка, Буча, Вышгорода. Подразделения противника частично утратили боеспособность.

В Северской области оккупанты завершили перегруппировку и продолжили наступление с целью блокировки Киева. Подразделения ВСУ сдерживают захватчиков.

В Черниговской области украинские артиллеристы взорвали эшелон, транспортировавший 56 цистерн с дизтопливом.

Противник продолжает попытки захвата населенных пунктов в Слобожанском операционном районе, продвигаясь из Белгорода в Старобельск.

В Волынском операционном районе враг производит демонстрационные действия.

Благодаря решительному отпору Объединенных сил цель России выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей не достигнута.

На Южном направлении противнику удалось выйти на рубежи Скадовска и Голой Пристани.

Силы обороны государства вместе с Силами теробороны ведут упорные бои, чтобы не допустить закрепления по левому берегу реки Днепр. 

Добровольцев теробороны Херсонской и Николаевской областей призывают сопротивляться агрессору.

В акватории Черного моря зенитным ракетным подразделением Воздушных сил ВСУ уничтожен российский истребитель Су-30 СМ.

Российские спецназовцы и диверсанты, вопреки Женевским конвенциям и правилам ведения войны, используют объекты гражданской инфраструктуры для прикрытия своих действий.

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Наталия Медведева
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