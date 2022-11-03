Силы обороны уничтожили четыре склада с боеприпасами на юге: сводка с направления

Украинские военные на юге уничтожили четыре российских склада боеприпасов и шесть цистерн с топливом на южном направлении. Об этом сообщается в сводке оперативного командования "Юг".

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Украинские ракетчики и артиллерия выполнили около 150 огневых заданий за сутки. Был нанесен один авиаудар по скоплению сил и техники врага.

Подтверждено уничтожение восьми оккупантов, двух танков, РСЗО "Град", инженерной машины разграждения ИМР-1, девяти единиц автобронетехеники, четырех складов боеприпасов (в Баштанском и Бериславском районах), шести железнодорожных цистерн с горючим.

Также повреждены один танк, пять единиц автобронетехники, РСЗО "Град", гаубица Д-20. Потери оккупантов доразведываются.

РФ продолжает обороняться на юге, пытается удержать рубежи, применяет беспилотники, артиллерию и авиацию. В Черном море – семь российских кораблей, на одном ракетоносителе есть восемь "Калибров".

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Марко Сировой

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