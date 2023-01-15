Силы обороны уничтожили уже 115 000 оккупантов, за последние сутки – более 600
Силы обороны Украины за сутки уничтожили более 600 оккупантов, сообщил в воскресенье утром Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины. Потери России в технике, среди прочего, включают в себя два танка, четыре единицы артиллерии, 26 крылатых ракет, говорится в сводке.
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С 24 февраля до утра воскресенье оккупанты потеряли:
→ личного состава – около 115 290 (+630) человек ликвидировано,
→ танков – 3106 (+2),
→ боевых бронированных машин – 6183 (+10),
→ артиллерийских систем – 2094 (+4),
→ РСЗО – 437 (0),
→ средств ПВО – 219 (0),
→ самолетов – 286 (0),
→ вертолетов – 276 (+1),
→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 1872 (+5),
→ крылатых ракет – 749 (+26),
→ кораблей/катеров – 17 (0),
→ автомобильной техники и автоцистерн – 4846 (0),
→ спецтехники – 187 (+1).
- 14 января в Турции заявила, что ни у России, ни у Украины нет достаточных сил, чтобы выиграть войну. Поэтому администрация турецкого президента предлагает подумать хотя бы над локальными перемириями.
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