Силы обороны уничтожили уже 115 000 оккупантов, за последние сутки – более 600

Силы обороны Украины за сутки уничтожили более 600 оккупантов, сообщил в воскресенье утром Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины. Потери России в технике, среди прочего, включают в себя два танка, четыре единицы артиллерии, 26 крылатых ракет, говорится в сводке.

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С 24 февраля до утра воскресенье оккупанты потеряли:

→ личного состава – около 115 290 (+630) человек ликвидировано,

→ танков – 3106 (+2),

→ боевых бронированных машин – 6183 (+10),

→ артиллерийских систем – 2094 (+4),

→ РСЗО – 437 (0),

→ средств ПВО – 219 (0),

→ самолетов – 286 (0),

→ вертолетов – 276 (+1),

→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 1872 (+5),

→ крылатых ракет – 749 (+26),

→ кораблей/катеров – 17 (0),

→ автомобильной техники и автоцистерн – 4846 (0),

→ спецтехники – 187 (+1).

14 января в Турции заявила, что ни у России, ни у Украины нет достаточных сил, чтобы выиграть войну. Поэтому администрация турецкого президента предлагает подумать хотя бы над локальными перемириями.

Андрій Водяний

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