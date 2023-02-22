Силы обороны уничтожили за сутки 620 оккупантов, восемь танков, семь БМП – потери России
Армия России в течение 21 февраля потеряла в Украине 620 военных, восемь танков, семь БМП. С начала полномасштабной войны в Украине уничтожено 145 060 оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ.
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С 24 февраля до утра среды, 22 февраля, оккупанты потеряли:
- личного состава – около 145 060 (+620) человек ликвидировано,
- танков – 3334 (+8),
- боевых бронированных машин – 6569 (+7),
- артиллерийских систем – 2345 (+7),
- РСЗО – 471 (0),
- средств ПВО – 243 (0),
- самолетов – 299 (0),
- вертолетов – 287 (0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2026 (+3),
- крылатых ракет – 873 (0),
- кораблей/катеров – 18 (0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 5212 (+2),
- спецтехники – 226 (+1).
- За сутки 21 февраля ВСУ отразили атаки в районах населенных пунктов Куземовка и Диброва Луганской области и Федоровка, Ягодное, Берховка, Бахмут и Курдюмовка Донецкой области.
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