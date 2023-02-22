Силы обороны уничтожили за сутки 620 оккупантов, восемь танков, семь БМП – потери России

Армия России в течение 21 февраля потеряла в Украине 620 военных, восемь танков, семь БМП. С начала полномасштабной войны в Украине уничтожено 145 060 оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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С 24 февраля до утра среды, 22 февраля, оккупанты потеряли:

- личного состава – около 145 060 (+620) человек ликвидировано,

- танков – 3334 (+8),

- боевых бронированных машин – 6569 (+7),

- артиллерийских систем – 2345 (+7),

- РСЗО – 471 (0),

- средств ПВО – 243 (0),

- самолетов – 299 (0),

- вертолетов – 287 (0),

- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2026 (+3),

- крылатых ракет – 873 (0),

- кораблей/катеров – 18 (0),

- автомобильной техники и автоцистерн – 5212 (+2),

- спецтехники – 226 (+1).

За сутки 21 февраля ВСУ отразили атаки в районах населенных пунктов Куземовка и Диброва Луганской области и Федоровка, Ягодное, Берховка, Бахмут и Курдюмовка Донецкой области.

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Наталія Медведєва

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