Силы обороны уничтожили российскую ракету над Днепропетровской областью
Украинские защитники из Воздушного командования "Восток" уничтожили российскую ракету над Днепропетровской областью. Об этом сообщил глава обладминистрации Сергей Лысак.
Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами
"Работа защитников неба прошла успешно", – написал он в 23:29.
По его словам, бойцы воздушного командования "Восток" уничтожили над областью ракету оккупантов – ее тип не сообщается.
В 22:47 Воздушные силы предупредили о ракетной опасности для Днепропетровской и Запорожской областей.
Уже через минуту военные написали о скоростной цели, летевшей курсом на Днепр. Через две минуты ракетная опасность была объявлена и для Полтавщины.
А в 23:06 раздался отбой для всех трех областей.
- Утром россияне ударили двумя противокорабельными ракетами Х-35У по Харькову, сообщил Генштаб.
- Удар пришелся по одному из транспортных предприятий в Слободском районе, пострадавших нет.
- Оккупанты осуществили артиллерийский обстрел Никополя Днепропетровской области – среди восьми пострадавших двое детей, у них контузия.
Читайте также: На Покровском направлении за день Силы обороны обезвредили 206 оккупантов – Генштаб