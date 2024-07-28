Силы обороны уничтожили российскую ракету над Днепропетровской областью

Российская ракета (Иллюстративное фото: ресурс окупантов)

Украинские защитники из Воздушного командования "Восток" уничтожили российскую ракету над Днепропетровской областью. Об этом сообщил глава обладминистрации Сергей Лысак.

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"Работа защитников неба прошла успешно", – написал он в 23:29.

По его словам, бойцы воздушного командования "Восток" уничтожили над областью ракету оккупантов – ее тип не сообщается.

В 22:47 Воздушные силы предупредили о ракетной опасности для Днепропетровской и Запорожской областей.

Уже через минуту военные написали о скоростной цели, летевшей курсом на Днепр. Через две минуты ракетная опасность была объявлена и для Полтавщины.

А в 23:06 раздался отбой для всех трех областей.

Утром россияне ударили двумя противокорабельными ракетами Х-35У по Харькову, сообщил Генштаб.

Удар пришелся по одному из транспортных предприятий в Слободском районе, пострадавших нет.

Оккупанты осуществили артиллерийский обстрел Никополя Днепропетровской области – среди восьми пострадавших двое детей, у них контузия.

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