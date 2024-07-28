Сили оборони знищили російську ракету над Дніпропетровщиною
Українські захисники з Повітряного командування "Схід" знищили російську ракету над Дніпропетровською областю. Про це повідомив голова обладміністрації Сергій Лисак.
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"Робота оборонців неба пройшла успішно", – написав він о 23:29.
За його словами, бійці повітряного командування "Схід" знищили над областю ракету окупантів – її тип не повідомляється.
О 22:47 Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку для Дніпропетровської та Запорізької областей.
Уже за хвилину військові написали про швидкісну ціль, яка летіла курсом на Дніпро. Через дві хвилини ракетну небезпеку оголосили й для Полтавщини.
А о 23:06 пролунав відбій для всіх трьох областей.
- Вранці росіяни вдарили двома протикорабельними ракетами Х-35У по Харкову, повідомив Генштаб.
- Удар прийшовся по одному з транспортних підприємств у Слобідському районі, постраждалих немає.
- Окупанти здійснили артилерійський обстріл Нікополя Дніпропетровської області – серед вісьмох постраждалих є двоє дітей, у них контузія.
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